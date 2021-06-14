Франция

Ивуарийский защитник может снова выступать под руководством Маурисио Почеттино.

Защитник Тоттенхэма Серж Орье в ближайшее время может снова стать игроком ПСЖ, сообщает журналист Sky Sports Руди Галетти в своем твиттере.

По информации источника, руководство парижан подпишет ивуарийского защитника "шпор" за 20 миллионов евро, который вернется во Францию спустя четыре года.

Если трансфер осуществится, то Орье снова будет выступать под руководством Маурисио Почеттино, вместе с которым он сотрудничал в Тоттенхэме.

Также отмечается, что из-за прихода Орье, ПСЖ может прекратить переговоры по полузащитнику Интера Ашрафа Хакими.

В прошедшем сезоне Орье провел 27 поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.