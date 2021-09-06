Мерсисайдцы собираются подписать полузащитника.
Карлос Солер, фото getty images
06 сентября 2021, 22:59
Ливерпуль продолжает работать над усилением состава и ищет нового игрока в среднюю линию.
Как сообщает Fichajes, мерсисайдцы нацелились на полузащитника Валенсии Карлоса Солера, который недавно дебютировал за сборную Испании и отметился голом.
В прошлом сезоне испанский футболист провел 34 поединка на клубном уровне, отметившись 12 голами и девятью ассистами.
Напомним, что Ливерпуль также рассматривает кандидатуру другого представителя Ла Лиги — Маркоса Асенсио.