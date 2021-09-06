Англия

Мерсисайдцы собираются подписать полузащитника.

Ливерпуль продолжает работать над усилением состава и ищет нового игрока в среднюю линию.

Как сообщает Fichajes, мерсисайдцы нацелились на полузащитника Валенсии Карлоса Солера, который недавно дебютировал за сборную Испании и отметился голом.

В прошлом сезоне испанский футболист провел 34 поединка на клубном уровне, отметившись 12 голами и девятью ассистами.

Напомним, что Ливерпуль также рассматривает кандидатуру другого представителя Ла Лиги — Маркоса Асенсио.