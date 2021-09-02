ЧМ-2022. Отбор 02 сентября 2021, 22:11 Солер забил в дебютном матче за сборную Испании Полузащитник Валенсии поразил ворота соперника в начале встречи. Карлос Солер, getty images 02 сентября 2021, 22:11 Сборная Испании в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира-2022 года отправилась в гости к Швеции. В составе испанцев дебютировал Карлос Солер. Полузащитник уже на пятой минуте встречи смог отметиться забитым голом. Видео гола: Матч Швеция — Испания начался в 21:45. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua. Люди Карлос Солер Команды Испания Швеция Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте