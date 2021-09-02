ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник Валенсии поразил ворота соперника в начале встречи.

Сборная Испании в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира-2022 года отправилась в гости к Швеции.

В составе испанцев дебютировал Карлос Солер. Полузащитник уже на пятой минуте встречи смог отметиться забитым голом.

Видео гола:

Матч Швеция — Испания начался в 21:45. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.