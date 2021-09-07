Молодой футболист хочет получить гарантии, что он будет получать больше игровой практики.
Джесси Лингард, Getty Images
07 сентября 2021, 23:22
Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард отклонил предложение о продлении контракта с "красными дьяволами". Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, причина отказала составляла в том, что 28-летний англичанин хочет получить гарантии от клуба, что он будет регулярно получить игровую практику. Только после этого он будет обсуждать новое соглашение с клубом.
Действующий контракт Лингарда рассчитан до лета 2022 года и вторую часть минувшего сезона он провел в составе Вест Хэма, где провел 16 поединков, в которых забил девять голов.
В нынешнем сезоне Лингард принял участие лишь в одном поединке АПЛ, в котором провел на поле четыре минуты.
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