Англия

Валлийский вингер рассыпался в комплементах своему бывшему одноклубнику.

Некоторое время назад Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Криштиану Роналду на Олд Траффорд.

Валлийский вингер мадридского Реала Гарет Бэйл отреагировал на трансфер своего бывшего одноклубника Криштиану в Манчестер Юнайтед, заявив, что португалец очень поможет "красным дьяволам".

Я уверен, что он отлично справится в Манчестер Юнайтед. Ранее он уже доказал это в английской Премьер-лиге, он знает этот чемпионат. У него невероятные способности, он всегда жаждет забивать голы.

Уверен, что он быстро адаптируется, будет демонстрировать хорошую игру и забьёт много голов. Не терпится это увидеть", — приводит слова Бэйла Sky Sports.

Стоит отметить, что по информации СМИ, Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Португалец, вероятно, будет получать в МЮ 480 тысяч фунтов в неделю.

Ранее Ювентус раскрыл финансовые детали трансфера Роналду в Манчестер. По официальной информации, "красные дьяволы" заплатят клубу из Турина 15 миллионов евро подлежащее выплате в течение пяти финансовых лет и 8 миллионов в качестве бонусов