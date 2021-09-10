Англия

Колумбийский полузащитник не захотел переходить в Суперлигу.

Полузащитник Эвертона Хамес Родригес отказался от предложение Башакшехира в минувшее трансферное окно.

Как сообщает VOLE, "ириски" и турецкий клуб пришли к соглашению по переходу колумбийского футболиста, однако убедить его самого не смогли.

В прошлом сезоне полузащитник провел 23 матча за Эвертон в АПЛ, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.

Напомним, что в турецком чемпионат несчастным себя чувствует бывший полузащитник Арсенала Месут Озил.