Испания

Полузащитник оставил интригующее сообщение о своем будущем.

Атакующий полузащитник Эвертона Хамес Родригес на данный момент находится на самоизоляции из-за факта обнаружения у него заражения коронавирусом, поэтому не имеет возможности помогать своей команде на старте сезона.

Впрочем, новый наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес не так уж и верит в колумбийского исполнителя, контракт которого с английским клубом завершается уже через один год.

Это побуждает руководство Эвертона и самого 30-летнего Родригеса подыскивать себе новый клуб уже в текущее трансферное окно.

Впрочем, определенный намек Хамес оставил в одном из своих последних сообщений в социальной сети Instagram, прикрепив текстовое сообщение следующего содержания: "Nunca dejar de creer" ("Никогда не переставай верить"), а также поставил значок, указывающий на грядущее событие.

Примечательно, что данная фраза на испанском языке используется как слоган лишь одного футбольного клуба — мадридского Атлетико, с которым ранее связывали слухами игрока Эвертона.

Текущая трансферная стоимость Родригеса составляет 28 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, однако "матрасники" имеют все шансы заполучить его за более скромные отступные.

Отметим, что за прошлый сезон футболист провел всего 26 матчей за Эвертон из-за различных повреждений, забив при этом шесть голов и отдав девять голевых передач.