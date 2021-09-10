Англия

"Горожане" хотят получить солидную компенсацию за зазщитника.

Натан Аке после перехода в Манчестер Сити из Борнмута не смог стать важным игроком в построениях Пепа Гвардиолы.

Как сообщает Manchester Evening News, "горожане" готовы продать нидерландского защитника уже в зимнее трансферное окно.

Источник утверждает, что Манчестер Сити потребует за игрока солидную компенсацию, но сумма не уточняется.

Напомним, что сам футболист раздумывает над уходом из Манчестер Сити из-за отсутствия достаточного количества игровой практики.