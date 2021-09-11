Англия

"Лисы" нацелились на итальянского вингера.

Лестер рассматривает варианты усиления атакующей линии уже в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, "лисы" собираются совершить попытку подписания Доменико Берарди из Сассуоло.

В прошлом сезоне Доменико Берарди провел 30 поединков на клубном уровне, отметившись 17 голами и восемью результативными передачами.

Напомним, что на итальянского футболиста также претендует другой представитель чемпионата Англии — Челси.