"Лисы" нацелились на итальянского вингера.
Доменико Берарди, getty images
11 сентября 2021, 01:27
Лестер рассматривает варианты усиления атакующей линии уже в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, "лисы" собираются совершить попытку подписания Доменико Берарди из Сассуоло.
В прошлом сезоне Доменико Берарди провел 30 поединков на клубном уровне, отметившись 17 голами и восемью результативными передачами.
Напомним, что на итальянского футболиста также претендует другой представитель чемпионата Англии — Челси.