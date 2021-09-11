Футболист оценил свой дебют за МЮ.
Криштиану Роналду, Getty Images
11 сентября 2021, 20:22
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду оценил свое феерическое возвращение в клуб. В первом же матче португалец оформил дубль.
"Мое возвращение на Олд Траффорд – лишь краткое напоминанием о том, почему этот стадион известен как Театр мечты. Для меня это место всегда было волшебным. Здесь можно достичь всего, к чему стремишься".
"Вместе с одноклубниками и с потрясающей поддержкой, которую команда получает с трибун, мы идем вперед с уверенностью и оптимизмом, и в конце концов мы все вместе отпразднуем".
"Горжусь тем, что вернулся в Манчестер Юнайтед и снова сыграл в АПЛ. Но, прежде всего, рад помочь команде. Вперед "дьяволы", — написал Роналду в своем Instagram.
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