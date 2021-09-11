Англия

Наставник "красных дьяволов" оценил матч против Ньюкасла.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу над Ньюкаслом и затронул феерический дебют Криштиану Роналду.

"Всем радостно, когда побеждаешь в матче. Счастье наших фанатов доставляет мне удовольствие. Сегодня было много ожиданий, все они оправдались. Мы должны делать это в каждом матче. Это Манчестер Юнайтед. Ничего не изменилось.

Криштиану Роналду - фантастический бомбардир. Он отлично провел матч, отлично забегал, хорошо связывал игру. Я очень рад за него, рад за всю команду. После перехода Роналду ощущается особая атмосфера, которой ранее не было. А эта игра вполне могла оказаться провальной, учитывая то, какие высокие были ожидания от нее".

"Ощущения те же, что и в прежние годы. Это особенный момент. Роналду – особенный футболист, особенная фигура в истории этого клуба. Он чувствует голевые моменты и забивает. Криштиану безжалостен.

Он толкнул вперед всю команду и тех, кто связан с ней. Всем как будто снится хороший сон. Ну, они могут и дальше его смотреть, а мы сосредоточимся на работе", — сказал Солскьяер.

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