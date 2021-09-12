Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Лондонский Арсенал в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги одержал свою первую победу в сезоне, минимально обыграв Норвич (1:0).

Подопечные Микеля Артеты забили свой единственный гол в середине второго тайма, а автором результативного удара стал Обамеянг. Для Арсенала это первые очки в новой кампании АПЛ.

Обзор матча:

Арсенал - Норвич 1:0

Гол: Обамеянг, 66

Арсенал: Рэмсдейл, Томиясу (Смит-Роу, 62), Габриэл, Уайт, Тирни, Мэйтленд-Найлз (Соареш, 82), Эдегор, Локонга (Парти, 62), Сака, Обамеянг, Пепе.

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Омобамиделе, Уильямс, Рупп (Ида, 80), Маклин, Ле-Мелу, Дауэлл (Кэнтуэлл, 62), Пукки, Цолис (Рашица, 69).

Предупреждения: Ааронс, Хэнли, Парти.