Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Лондонский Челси в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги не испытал проблем с приехавшей в гости Астон Виллой (3:0).

Подопечные Томаса Тухеля забили в ворота "львов" три безотвеотных мяча, при этом главное приобретение "синих" в летнее трансферное окно Ромелу Лукаку оформил дубль, а еще один мяч записан в актив Матео Ковачича.

Обзор матча:

Челси – Астон Вилла 3:0

Голы: Лукаку, 15, 90+3, Ковачич, 49

Челси: Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер – Хадсон-Одои (Вернер, 82), Ковачич, Сауль Ньигес (Жоржиньо, 46), Алонсо – Зиеш, Хавертц (Аспиликуэта, 64) – Лукаку

Астон Вилла: Стир – Кэш, Конса, Туанзебе, Мингз, Таргетт – Рэмзи (Бейли, 56), Луис (Накамба, 80), Макгинн – Ингз (Траоре, 69), Уоткинс

Предупреждения: Алонсо – Рэмзи, Мингз, Макгинн, Таргетт.