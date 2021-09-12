Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги уверенно обыграл приехавший в гости Ньюкасл (4:1).

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера открыли счет в самой концовке первого тайма, когда голом в раздевалку отметился вернувшийся в АПЛ Криштиану Роналду. После перерыва "сороки" сравняли счет усилиями Манкильо, но спустя шесть минут Роналду оформил дубль и вновь вывел "красных дьяволов" вперед. В концовке матча результативными ударами за МЮ отметились Фернандеш и Лингард.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 4:1

Голы: Роналду, 45+2, 62, Фернандеш, 80, Лингард, 90+2 — Манкильо, 56

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Матич, Погба, Бруну Фернандеш (Марсьяль, 85), Санчо (Лингард, 66), Роналду, Гринвуд (ван де Бек, 85).

Ньюкасл – Вудмен, Манкильо (Мерфи, 77), Кларк (Льюис, 84), Ласселс, Хэйден, Ритчи, Альмирон, Лонгстафф, Уиллок (Хендрик, 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Предупреждение: Погба (60).