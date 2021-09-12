Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Лестер в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги на своем поле встречался с действующим чемпионом Англии — Манчестер Сити.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу над "лисами" с минимальным счетом 1:0, а автором единственного гола стал Бернарду Силва.

Обзор матча:

Лестер — Манчестер Сити 0:1

Гол: Бернарду Силва, 62

Лестер: Шмейхель, Кастань, Вестергор (Эванс, 61), Сеюнджю, Бертран, Олбрайтон, Барнс (Лукман, 73), Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Ихеаначо, 73), Варди.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Габриэл Жезус (Фернандиньо, 84), Ферран Торрес (Стерлинг, 64).

Предупреждения: Родри, Лапорт, Сеюнджю.