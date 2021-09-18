Англия

Football.ua представляет анонс матча 5-го тура Премьер-лиги.

В рамках пятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в домашней встрече примет Саутгемптон.

Манчестер Сити — Саутгемптон

Суббота, 18 сентября, 17:00. Этихад (Манчестер). Главный арбитр — Джонатан Мосс. Трансляция на телеканале Setanta.

Подопечные не самым удачным образом вошли в сезон АПЛ. Сначала они уступили в Суперкубке Лестеру, а уже в первом туре при неплохой игре уступили и Тоттенхэму. Но потом "горожане" набрали отличный ход. В чемпионате команда Пепа Гвардиолы выиграла три последних матча, а в Лиге чемпионов показала выдающейся матч против Лейпцига, несмотря на три пропущенных гола, которые редко случались с командой такого калибра. Но забили они шесть. Со "святыми" Сити всегда было тяжело играть. Хотя статистика показывает, что в новейшей истории именно Зинченко и компания чаще всего выходят победителями в очной схватке. Интересно, как будет на этот раз. Сможет ли Сотон преподнести сюрприз?

А Саутгемптон умеет удивлять. В сезон команда вошла довольно вальяжно. В первом туре подопечные Ральфа Хазенхюттля ведя в счете проиграли Эвертону. А после не взяли пример со своего предстоящего соперника, и трижды расписали ничью, что позволяет им занимать лишь 14 место в чемпионате по итогам 4 туров. Команда в летнее трансферное окно не окрепла, а наоборот распродала своих лидеров. Самая заметная потеря — трансфер одного из лучших форвардов АПЛ прошлого сезона Данни Ингза в Астон Виллу, где он, к слову, уже неплохо проявил себя. Адам Армстронг, который должен заменить Ингза, пока не сильно впечатляет. Да и без Янника Вестергорда в защите видны проблемы. Будет, безусловно, сложно, но "святые" знают свои задачи.

Ориентировочные составы