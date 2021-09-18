Англия

Украинский футболист не попал в заявку "горожан".

Манчестер Сити принимал Саутгемптон на своем поле в рамках поединка пятого тура чемпионата Англии и сыграл вничью.

Данный матч пропустил Александр Зинченко. Как сообщает официальный сайт "горожан", у украинца повреждение.

При этом английский клуб не раскрывает подробности травмы и сроки восстановления Александра Зинченко.

Напомним, что украинский футболист среди недели провел полный поединок против РБ Лейпцига.