Украинский футболист не попал в заявку "горожан".
Александр Зинченко, фото getty images
18 сентября 2021, 19:56
Манчестер Сити принимал Саутгемптон на своем поле в рамках поединка пятого тура чемпионата Англии и сыграл вничью.
Данный матч пропустил Александр Зинченко. Как сообщает официальный сайт "горожан", у украинца повреждение.
При этом английский клуб не раскрывает подробности травмы и сроки восстановления Александра Зинченко.
Напомним, что украинский футболист среди недели провел полный поединок против РБ Лейпцига.