Италия

Украинский полузащитник может сменить клубную прописку.

Агент Александра Зинченко Алан Прудников рассказал о перспективах украинца перебраться в Наполи.

"Зинченко станет частью сделки по Кулибали? Он сейчас на радаре у Наполи, три года назад проходили переговоры. Произойдет ли это, нужно узнать у агента Кулибали и Манчестер Сити, которых мы очень уважаем.

Если Манчестер Сити решит включить Зинченко в эту сделку, мы выслушаем предложение Наполи и посмотрим, что делать", – приводит слова Прудникова Calciomercato.

Напомним, что игровая практика украинца в Манчестер Сити под вопросом — "горожане" хотят подписать левого защитника.