Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках пятого тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал продолжил свое продвижение вверх по турнирной таблице, обыграв на Терф Мур неуступчивый Бернли (1:0). Команда Микеля Артеты, после трех кряду провальных поединков с общим счетом 0:9, не пропускает и побеждает уже две игры подряд.

Обзор матча:

Бернли — Арсенал 0:1

Гол: Эдегор, 30

Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Корне, 57), Вествуд — Браунхилл, Вуд (Родригес, 82), Барнс (Выдра, 57), Макнил.

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 78) — Сака, Партей (Мэйтленд-Найлз, 75), Эдегор — Смит-Роу (Локонга, 61), Пепе, Обамеянг.

Предупреждения: Барнс, Вествуд.