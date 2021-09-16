Лига Европы

Смотрите обзор поединка Лиги Европы на Football.ua.

В поединке стартового тура группового этапа Лиги Европы Вест Хэм в гостях уверенно обыграл загребское Динамо со счетом 2:0.

В составе команды Дэвида Мойеса голами отметились Антонио и Райс, а украинский вингер Андрей Ярмоленко появился на поле лишь на 83-й минуте и ничем не запомнился.

Обзор матча:

Динамо Загреб — Вест Хэм 0:2

Голы: Антонио, 22, Райс, 50

Динамо Загреб: Ливакович — Шутало, Лауритсен, Теофиль-Катрин (Джурич, 46) — Ристовски (Мохаррами, 63), Адеми, Мишич, (Толич, 75), Франьич — Оршич (Менало, 84), Иванушец (Гояк, 84), Петкович

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Зума, Диоп, Крессуэлл — Соучек, Райс (Нобл, 82) — Влашич (Боуэн, 69), Лансини (Бенрахма, 51), Форнальс (Масуаку, 83) — Антонио (Ярмоленко, 83)

Предупреждения: Мишич — Лансини