Англия

Бразильский защитник отметился в возрасте почти 37 лет.

Челси в рамках поединка пятого тура чемпионата Англии отправился в гости к Тоттенхэму и добился победы со счетом 3:0.

Один из голов лондонской команды забил бразильский защитник Тиаго Силва.

Как сообщает Opta, он стал вторым самым возрастным бомбардиром Челси в рамках элитного дивизиона чемпионата Англии.

Тиаго Силва забил в возрасте 36 лет и 362 дней, тогда как рекордсмен, Дидье Дрогба, отличался в 37 лет и 49 дней.

Напомним, что Челси продвинулся в переговорах о продлении контракта с Тиаго Силвой.