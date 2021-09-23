Англия

Для украинского вингера это был первый матч в стартовом составе в нынешнем сезоне.

Вест Хэм в матче 1/16 финала Кубка английской лиги в гостях одержал минимальную победу над МЮ (1:0).

В этом противостоянии украинский вингер Андрей Ярмоленко впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе "молотобойцев".

Украинец провел на поле все 90 минут. За это время он сделал три удара по воротам "красных дьяволов", 1 раз попал в штангу, сделал 18 точных передач (78%), один раз успешно обыграл соперника, выиграл 2 из 11 единоборств, дважды заблокировал удары соперника, совершил один отбор и 10 раз терял мяч.

Авторитетный портал SofaScore поставил Ярмоленко 6,3 балла, что является худшим показателем в составе команды Дэвида Мойеса. Другой портал WhoScored оценил игру украинца в 6,9 баллов — пятая лучшая оценка в составе "молотобойцев".

Ранее сообщалось, что Зинченко встретится с Ярмоленко в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.