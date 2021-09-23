Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка английской лиги.

В рамках 1/16 финала Кубка английской лиги лондонский Челси на своем поле встречался с приехавшей в гости Астон Виллой.

Матч получился интересным и напряженным, и первого гола пришлось ждать до 54-й минуте, когда Вернер прервал свою серию матчей без голов и вывел "синих" вперед. Однако спустя десять минут Арчер сравнял цифры на табло, которые остались до самого конца основного времени матча. В итоге судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказалась команда Томаса Тухеля.

Обзор матча:

Челси — Астон Вилла 1:1 (по пенальти 4:3)

Голы: Вернер, 54 — Арчер, 64.