Англия

Football.ua представляет анонс матча седьмого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги Челси примет на своем поле Саутгемптон.

Челси — Саутгемптон

Суббота, 2 октября, 17:00. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Челси крайне успешно стартовал в нынешнем сезоне чемпионата Англии, одержав четыре победы и одну ничью, однако последние поединки "пенсионеров" показали, что Томас Тухель все-таки является человеком, а его команду вполне можно обыгрывать.

В последнем туре "синие" заслуженно потерпели поражение от Манчестер Сити, не сумев ничего противопоставить коллективу Хосепа Гвардиолы, тогда как в Лиге чемпионов лондонский клуб минимально уступил туринскому Ювентусу. Говорить о каком-то начавшемся кризисе в стане Челси, конечно же, еще слишком рано, но очевидно, что подопечные Томаса Тухеля попытаются как можно скорее вернуться на победную тропу, тем более уровень будущего соперника вполне позволяет это делать.

Саутгемптон еще не успел почувствовать вкус победы в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, потерпев два поражения и четырежды сыграв вничью. "Святые" расстались с целым рядом своих лидеров и игроков основного состава в летнее трансферное окно. Кого-то продали, а кто-то ушел свободным агентом, поэтому коллектив Хазенхюттля заранее успели записать в ранг борца за выживание.

Впрочем, несмотря на то, что Саутгемптон занимает только 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ после шести туров, подопечные Хазенхюттля уже успели создать проблемы командам из "большой шестерки", отобрав у них очки. Жертвами "святых" стали два манчестерских гранда, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, поединки с которыми им удалось свести к ничейным результатам. Тот случай, когда высокая квалифицированность тренера нивелирует определенный недостаток в классе имеющихся исполнителей и необходимость в наигрывании состава, который летом потерпел некоторые изменения и потери.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,40, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 9,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Пулишич, Канте — Смолбоун, Стивенс, Броя

Под вопросом: Маунт, Джеймс — Уолкотт, Армстронг

Интересные факты

- Ромелу Лукаку забил 9 голов Саутгемптону в рамках АПЛ. Ни одной команде в турнире он не забивал больше (также 9 мячей — в противостояниях с Вест Хэмом).

- Адам Армстронг нанес наибольшее количество ударов по ворота соперника среди всех игроков Саутгемптона в нынешнем сезоне АПЛ (19).