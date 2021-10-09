Англия

Наставник Челси прокомментировал попадание своего футболиста в список номинантов.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал попадание Жоржиньо в список претендентов на Золотой мяч.

По его словам, эта награда не так важна в современных реалиях футбола.

"Жоржиньо заслуживает выиграть Золотой мяч. Он очень умный игрок, мне приятно быть его тренером. У него прекрасное понимание футбола. Тем не менее, индивидуальные награды для меня не имеют особого значения, потому что невозможно сравнивать футболистов разных позиций. Конечно, я бы хотел, чтобы кто-то из моих футболистов завоевал эту награду, ведь я понимаю какой эффект будет. Тем не менее, в целом это не так важно",- цитирует специалиста Джанлука Ди Марцио.

Напомним, в 2021 году Жоржиньо сумел завоевать на клубном уровне золото Чемпионата Европы, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Полный список номинантов на Золотой мяч доступен здесь.