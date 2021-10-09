Наставник Челси прокомментировал попадание своего футболиста в список номинантов.
Жоржиньо, Getty images
09 октября 2021, 18:17
Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал попадание Жоржиньо в список претендентов на Золотой мяч.
По его словам, эта награда не так важна в современных реалиях футбола.
"Жоржиньо заслуживает выиграть Золотой мяч. Он очень умный игрок, мне приятно быть его тренером. У него прекрасное понимание футбола. Тем не менее, индивидуальные награды для меня не имеют особого значения, потому что невозможно сравнивать футболистов разных позиций. Конечно, я бы хотел, чтобы кто-то из моих футболистов завоевал эту награду, ведь я понимаю какой эффект будет. Тем не менее, в целом это не так важно",- цитирует специалиста Джанлука Ди Марцио.
Напомним, в 2021 году Жоржиньо сумел завоевать на клубном уровне золото Чемпионата Европы, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
Полный список номинантов на Золотой мяч доступен здесь.