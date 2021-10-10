Англия

Английский клуб готов помочь Барселоне избавиться от бразильского футболиста.

После подтверждения информации о покупке английского Ньюкасла инвестиционным фондом из Саудовской Аравии, что потенциально может сделать "сорок" наиболее влиятельным в финансовом плане клубом своей страны, начали появляться различные варианты грядущей трансферной кампании клуба, который с большой долей вероятности еще и сменит главного тренера.

В зависимости от успешности выступления команды в первой половине сезона, новое руководство планирует сделать вывод о необходимости проводить закупку новых исполнителей в зимнее трансферное окно, либо перенести эту процедуру уже на конец текущего сезона.

При этом, существует определенная группа футболистов, за которых Ньюкасл готов побороться уже в январе. Сюда можно отнести бразильского полузащитника каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо, который сыграл в среднем по 40 минут в каждом из шести матчей текущего футбольного года, в которых появлялся на футбольном поле.

У "сорок" в данном контексте есть два варианта развития событий: предложить Барселоне аренду игрока с правом выкупа в конце сезона, либо сразу провести платеж в 50 млн евро отступных, которые хотели бы увидеть в руководстве "блаугранас".