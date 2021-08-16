Испания

"Сине-гранатовые" хотят усилить атакующую линию.

Барселона рассматривает варианты усиления линии нападения в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport.es, "сини-гранатовые" следят за ситуацией вокруг Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта.

Источник утверждает, что "канониры" хотят сократить зарплатную ведомость, а потому будут готовы рассмотреть варианты с продажей игроков.

К тому же, Барселоне самой придется продать несколько футболистов, чтобы позволить себе переходы габонца или француза.

Напомним, что и Обамеянг, и Ляказетт пропускают старт чемпионата Англии из-за проблем со здоровьем.