Англия

Лондонцы попытаются подписать полузащитника.

Орельен Тчуамени демонстрируют высококлассную игру в составе Монако, а совсем недавно выиграл Лигу наций вместе со сборной Франции.

Как сообщает авторитетное издание Tuttosport, Челси включился в борьбу за французского полузащитника.

В текущем сезоне Орельен Тчуамени отыграл 15 матчей на клубном уровне и отметился двумя забитыми голами.

Напомним, что на французского футболиста также претендует представитель чемпионата Италии — Ювентус.