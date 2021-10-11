Лондонцы попытаются подписать полузащитника.
Орельен Тчуамени, getty images
11 октября 2021, 23:28
Орельен Тчуамени демонстрируют высококлассную игру в составе Монако, а совсем недавно выиграл Лигу наций вместе со сборной Франции.
Как сообщает авторитетное издание Tuttosport, Челси включился в борьбу за французского полузащитника.
В текущем сезоне Орельен Тчуамени отыграл 15 матчей на клубном уровне и отметился двумя забитыми голами.
Напомним, что на французского футболиста также претендует представитель чемпионата Италии — Ювентус.