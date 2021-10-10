Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка финального поединка Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Испания и Франция.

Главный трофей второго в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА между собой в Милане разыграют сборные Испании и Франции.

Луис Энрике, после победы над Италией (2:1), предоставил место в центре обороны Эрику Гарсии, в то время как Родри дополнил тройку полузащитников.

Со стороны Дидье Дешама, на фоне успеха в игре против бельгии (3:2), произошло столько же замен: в тройку центральных защитников был отправлен Кимпембе, а Тчуамени займет место в полузащите.

Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо — Гави, Бускетс, Родри — Ф. Торрес, Сарабия, Оярсабаль.

Запасные: де Хеа, Санчес, Пау Торрес, Мартинес, Хиль, Пино, Коке, Роберто, Регилон, Порро, Форнальс, Мерино.



Франция: Льорис — Кимпембе, Варан, Кунде — Павар, Погба, Тчуамени, Т. Эрнандес — Гризманн — Бензема, Мбаппе.