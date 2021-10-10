Стали известны стартовые составы команд для поединка финального поединка Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Испания и Франция.
Эрик Гарсия, Getty Images
10 октября 2021, 20:51
Главный трофей второго в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА между собой в Милане разыграют сборные Испании и Франции.
Луис Энрике, после победы над Италией (2:1), предоставил место в центре обороны Эрику Гарсии, в то время как Родри дополнил тройку полузащитников.
Со стороны Дидье Дешама, на фоне успеха в игре против бельгии (3:2), произошло столько же замен: в тройку центральных защитников был отправлен Кимпембе, а Тчуамени займет место в полузащите.
Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо — Гави, Бускетс, Родри — Ф. Торрес, Сарабия, Оярсабаль.
Запасные: де Хеа, Санчес, Пау Торрес, Мартинес, Хиль, Пино, Коке, Роберто, Регилон, Порро, Форнальс, Мерино.
Запасные: Костиль, Меньян, Мартиаль, Диаби, Дюбуа, Гендузи, Упамекано, Верету, Бен-Йеддер, Л. Эрнандес.
Франция: Льорис — Кимпембе, Варан, Кунде — Павар, Погба, Тчуамени, Т. Эрнандес — Гризманн — Бензема, Мбаппе.
Матч Испания — Франция начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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