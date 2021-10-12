Командой будет временно руководить его ассистент Грэм Джонс.
Стив Брюс, Getty Images
12 октября 2021, 15:18
Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс будет отправлен в отставку до ближайшего поединка АПЛ против Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.
Сегодня 60-летний специалист, провел тренировочное занятие для "сорок" вместе со своим ассистентом Грэмом Джонсом.
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Отмечается, что именно Джонс будет руководить Ньюкаслом в матче со "шпорами", пока новое руководство клуба будет искать замену Брюсу.
Напомним, в этом месяце новым владельцем Ньюкасла стал инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
После семи туров Ньюкасл занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице АПЛ. Игра с Тоттенхэмом состоится в воскресенье, 17 октября.
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