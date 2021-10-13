Англия

Лондонский клуб планирует начать переговоры по трансферу вингера.

Арсенал намерен приобрести нападающего Брюгге Ноа Ланга в зимнее трансферное окно.

Как сообщает портал Voetbal 24, "канониры" готовы выложить за нидерландского вингера 30 млн евро. Это предложение может не устроить бельгийский клуб, поскольку он хочет выручить за него не менее 40 млн евро.

В приобретении 22-летнего игрока также заинтересован Милан.

В текущем сезоне Ланг провел 13 поединков в составе Брюгге, отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.