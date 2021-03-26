Испания

Французский полузащитник может пойти на повышение.

Полузащитник Бетиса Набиль Фекир входит в список интересов Барселоны и Арсенала, сообщает Estadio Deportivo.

Как утверждает источник, если клубы хотят заполучить французского футболиста, то им придется заплатить большую сумму. Речь идет 90 миллионах евро.

Набиль Фекир в текущем сезоне провел 30 поединков, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

Отметим, что французский полузащитник перебрался в стан Бетиса из Лиона в 2019 году за 20 миллионов евро.

Напомним, что ранее Набиль Фекир был готов покинуть Бетис только ради Барселоны или Реала.