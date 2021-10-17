Англия

Новые владельцы клуба решили ограничиться скромным бюджетом в январе.

Несмотря на приход новых владельцев, Ньюкасл не планирует сходу совершать многомилионные приобретения.

Как сообщает издание The Telegraph, "сороки" планируют выделить бюджет в размере 50 млн фунтов на приобретение в зимнее трансферное окно. Боссы клуба считают, что этой суммы будет достаточно для точечного усиления команды в январе, а глобальную перестройку они намерены начать уже следующим летом.

На данный момент Ньюкасл находится в зоне вылета, набрав три очка после семи туров.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл заинтересован в подписании Джесси Лингарда и Джеймса Тарковски.