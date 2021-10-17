Португалец прокомментировал интерес со стороны "сорок".
Жозе Моуриньо, Getty Images
17 октября 2021, 16:28
Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо поделился своим мнением об интересе к нему со стороны Ньюкасла.
"Мне абсолютно нечего сказать о Ньюкасле. Могу лишь сказать, что очень много лет я работал с одной из самых важных фигур в истории Ньюкасла, сэром Бобби Робсоном, поэтому у меня всегда была особая эмоциональная связь с этим городом и болельщиками. Но не более этого.
Я нахожусь в Роме и очень счастлив здесь. Я на 100% сосредоточен на этом проекте", – приводит слова Моуриньо Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Моуриньо установил рекорд Серии А, не проиграв в 42-м домашнем матче подряд.