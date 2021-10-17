Англия

Главный тренер Ньюкасла добрался до юбилейной отметки.

Ньюкасл в рамках поединка восьмого тура чемпионата Англии принимает на своем поле Тоттенхэм.

Для главного тренера "сорок" Стива Брюса данный матч стал тысячным в карьере, сообщает статистический портал OptaJoe.

За это время английский тренер добыл 376 побед, 254 ничьих и потерпел 369 поражений. Свой первый матч Брюс провел 23 года и 70 дней назад во главе Шеффилд Юнайтед.

Напомним, что Ньюкасл собирался уволить Стива Брюса, но новый директор клуба не имеет таких полномочий.