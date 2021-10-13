Англия

Аманда Стейвли ждет сигнал от владельцев клуба.

Стив Брюс продолжает тренировать Ньюкасл, несмотря на многочисленные слухи о преемниках британца на посту главного тренера "сорок".

Причина происходящего кроется в том, что новый директор Ньюкасла Аманда Стейвли не имеет полномочий увольнять наставника, а ждет разрешения со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, который владеет контрольным пакетом акций клуба.

Недавняя видеоконференция между Стейвли и руководством инвестиционного фонда не принесла никакой конкретики относительно будущего Брюса в команде, сообщает The Times.

Также сообщается, что управляющий Manchester City Football Group Брайан Марвуд может получить руководящую должность в клубе. Новые боссы Ньюкасла довольны прогрессом "горожан" за последние 10 лет.

Ранее сообщалось, что должность в Ньюкасле может получить экс-наставник РБ Лейпциг Ральф Рангник.