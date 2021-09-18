Испания

У валлийского хавбека очередное мышечное повреждение.

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл не сможет помочь своей команде в ближайших матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, на которого ссылается AS.

По информации источника, у 32-летнего валлийца травмирована задняя поверхность бедра правой ноги. На восстановление футболисту понадобится от восьми до десяти недель.

Ожидается, что раньше ноября Бэйл не сможет сыграть за "сливочных", а это означает, что он не сыграет в первой игре против донецкого Шахтера, которая пройдет 19 октября. Вторая игра с "горняками", которая запланирована на 3 ноября, также под сомнением.

В текущей кампании Бэйл провел три поединка, в которых забил один гол.

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