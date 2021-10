Бывший центральный защитник сборной Франции и лондонского Челси Франк Лебеф поделился мнением касательно того, что нападающий сборной Аргентины и Пари Сен-Жермен Лионель Месси считается главным фаворитом на получение Золотого мяча по итогам 2021 года.

Читайте также: Золотой мяч-2021. Кто получит престижную награду?

"Зидану не вручили Золотой мяч в 2000 и 2006 годах, потому что тогда он каждый раз получал красные карточки. Месси был удален в финале Суперкубка Испании за удар. Это считается. Если тогда Зизу не дали Золотой мяч, то сейчас не должны вручать его Месси", — приводит слова Лебефа Téléfoot.

🗣️ Leboeuf : "En 2000 et 2006, Zidane n'avait pas eu le Ballon d'Or parce qu'il avait pris un carton rouge à chaque fois. Messi a pris un rouge en Supercoupe d'Espagne pour un coup de poing, ça peut compter. Si on ne l'a pas donné à Zizou, on ne devrait pas le donner à Messi" pic.twitter.com/oSZ383N78d