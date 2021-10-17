Французский экс-защитник провел интересную параллель в вопросе вручения престижной награды от France Football.
Франк Лебеф, Getty Images
17 октября 2021, 14:12
Бывший центральный защитник сборной Франции и лондонского Челси Франк Лебеф поделился мнением касательно того, что нападающий сборной Аргентины и Пари Сен-Жермен Лионель Месси считается главным фаворитом на получение Золотого мяча по итогам 2021 года.
Читайте также: Золотой мяч-2021. Кто получит престижную награду?
"Зидану не вручили Золотой мяч в 2000 и 2006 годах, потому что тогда он каждый раз получал красные карточки. Месси был удален в финале Суперкубка Испании за удар. Это считается. Если тогда Зизу не дали Золотой мяч, то сейчас не должны вручать его Месси", — приводит слова Лебефа Téléfoot.
Напомним, церемония вручения Золотого мяча состоится 29 ноября в Париже в театре Шатле. Вашему вниманию список номинантов на данную награду.