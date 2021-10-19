Англия

Специалист ответил экс-игроку Ливерпуля.

Главный тренер Манчестер Юнайтел Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал критику в свой адрес со стороны экс-игрока Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагера.

Отметим, Каррагер заявил, что Манчестер Юнайтед нуждается в новом тренере, и норвежец не стоит на одном уровне с наставниками первой пятерки АПЛ.

"Его критика не влияет на меня. Время от времени я читаю о том, что пишут про меня, но не в этот раз. Я не слышал слова Каррагера. Вероятно, он хотел задеть меня перед матчем против Ливерпуля.

У меня есть свои ценности, у меня есть свой способ управления. Я верю в себя, и пока клуб верит в меня, я почти уверен, что мнение Джейми Каррагера не изменит этого", — сказал тренер.

На данный момент МЮ занимает пятое место в таблице АПЛ, добыв лишь одну победу в последних пяти играх.

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