Англия

Специалист будет менять текущее положение клуба.

После поражения Манчестер Юнайтед в АПЛ от Лестера (4:2) судьба главного тренера клуба Оле-Гуннара Солскьяера была под вопросом.

Однако, как сообщает The Athletic, руководство "красных дьяволов" поддерживает норвежского коуча и не думает над его увольнением.

Манчестер Юнайтед предстоит встретиться с Ливерпулем, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэмом и Арсеналом в их следующих девяти матчах.

На данный момент клуб занимает пятое место в таблице чемпионата Англии, добыв лишь одну победу в последних пяти играх.

Отметим также, что нынешний контракт Солскьяера с МЮ рассчитан до лета 2024 года.

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