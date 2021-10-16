Специалист будет менять текущее положение клуба.
Солскьяер, Getty images
16 октября 2021, 22:55
После поражения Манчестер Юнайтед в АПЛ от Лестера (4:2) судьба главного тренера клуба Оле-Гуннара Солскьяера была под вопросом.
Однако, как сообщает The Athletic, руководство "красных дьяволов" поддерживает норвежского коуча и не думает над его увольнением.
Манчестер Юнайтед предстоит встретиться с Ливерпулем, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэмом и Арсеналом в их следующих девяти матчах.
На данный момент клуб занимает пятое место в таблице чемпионата Англии, добыв лишь одну победу в последних пяти играх.
Отметим также, что нынешний контракт Солскьяера с МЮ рассчитан до лета 2024 года.
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