Англия

Уэйн заинтересован принять клуб АПЛ.

Главный тренер Дерби Каунти Уэйн Руни готов встать у руля Ньюкасла. Об этом сообщает ChronicleLive.

По информации источника, Руни готов заменить Стива Брюса даже на короткий срок, если действующего тренера все же уволят.

У Руни есть возможность покинуть Дерби, так как клуб погряз в серьезных финансовых проблемах. Договориться с руководством "баранов" будет несложно.

Ранее сообщалось, что Унаи Эмери из Вильярреала и Роберто Мартинес из сборной Бельгии также являются претендентами на пост тренера "сорок".

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