Уэйн заинтересован принять клуб АПЛ.
Уэйн Руни, Getty Images
19 октября 2021, 15:25
Главный тренер Дерби Каунти Уэйн Руни готов встать у руля Ньюкасла. Об этом сообщает ChronicleLive.
По информации источника, Руни готов заменить Стива Брюса даже на короткий срок, если действующего тренера все же уволят.
У Руни есть возможность покинуть Дерби, так как клуб погряз в серьезных финансовых проблемах. Договориться с руководством "баранов" будет несложно.
Ранее сообщалось, что Унаи Эмери из Вильярреала и Роберто Мартинес из сборной Бельгии также являются претендентами на пост тренера "сорок".
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