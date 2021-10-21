Англия

Через несколько дней "сороки" объявят имя нового наставника.

После того, как Стив Брюс 20 октября покинул Ньюкасл, место главного тренера команды еще вакантно.

На данный момент клуб находится в поисках нового наставника, и должен определиться с ним в ближайшие несколько дней.

Как сообщил Фабрицио Романо, экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека был бы рад принять "сорок".

Прошлым летом португалец мог возглавить английский Тоттенхэм, однако руководство "шпор" приняло решение пригласить Нуну Эшпирито Санту.

Также сообщается, что помимо Фонсеки у Ньюкасла есть еще варианты. Переговоры с тренерами ведутся.

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