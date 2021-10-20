Англия

Футболист может продолжить карьеру в АПЛ.

Вингер сборной Франции и каталонской Барселоны Усман Дембеле может продолжить карьеру в Ньюкасле.

Футболист не дошел до общего знаменателя в переговорах о новом контракте с Барселоной и может покинуть клуб на правах свободного агента летом 2022 года. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Ньюкасл не против воспользоваться этой ситуацией и готов предложить французу контракт на пять лет с зарплатой в 15 миллионов евро в год и столько же дать в качестве подписного бонуса, если футболист перейдет в английский клуб бесплатно.

На данный момент в Барселоне Дембеле зарабатывает 10 миллионов евро в год, и клуб не готов предложить ему улучшенные условия. Однако в каталонском клубе надеются, что Усман откажет Ньюкаслу из-за неудовлетворительных результатов в АПЛ.

Отметим, что Дембеле перебрался в Барселону из дортмундской Боруссии за 135 миллионов евро летом 2017 года.