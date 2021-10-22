Англия

Football.ua представляет анонс матча девятого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче девятого тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между лондонским Арсеналом и бирмингемской Астон Виллой, которое пройдет на Эмирейтс Стэдиум.

Арсенал — Кристал Пэлас

Пятница, 22 октября, 22:00. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Арсенал не знает поражений в английском первенстве на протяжении пяти поединков кряду, однако последние две встречи с Брайтоном и Кристал Пэлас, которые завершились вничью, уж точно нельзя записать в актив успешных для "канониров". В обоих матчах подопечные Микеля Артеты продемонстрировали ужасный прессинг, поэтому в совокупности набранные два очка с "чайками" и "орлами" — больше везение, чем закономерный результат.

Тем не менее, после восьми туров Арсенал располагается на 12-м месте, а отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего четыре очка. Положение клуба из Северного Лондона абсолютно некритичное, но вопросы к Микелю Артете и его тренерскому штабу имеются. Если за триумфальную встречу против Тоттенхэма испанского специалиста все хвалили, то трусливая игра с Кристал Пэлас не поддается объяснениям. Посмотрим, какой подход Артета выберет на предстоящую встречу против соперника, который в последних матчах создавал его команде большие проблемы.

И ведь действительно, в прошлом сезоне Астон Вилла дважды обыграла Арсенал, при чем поражение в первом круге со счетом 0:3 можно справедливо назвать худшим выступлением "канониров" за всю кампанию. Возможно, с потерей Джека Грилиша в летнее трансферное окно бирмингемцы и стали немного слабее, однако это точно нельзя сказать в адрес атакующей линии.

Главная причина, почему Астон Вилла набрала десять очков в восьми турах и сейчас идет 13-й строчке, — это игра команды в обороне. Команда Дина Смита инвестировала все заработанные с продажи Грилиша средства в атаку, однако в вопросе обороны ограничилась только арендой Туанзебе у Манчестер Юнайтед. Теперь бирмингемцы пожинают из-за этого плоды. Далеко ходить не будем и вспомним последний матч против Вулверхэмптона, когда в заключительном отрезке поединка "львы" пропустили аж три мяча и покинули поле ни с чем, хотя имели преимущество в два гола (2:3).

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 1,94, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 3,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,70.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Джака — Трезеге.

Под вопросом: Тирни, Сака — Дэйвис, Бейли.

Результаты последних очных встреч

Текущая форма

Интересные факты

- Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг забивал в каждом из трех последних матчей Премьер-лиги на стадионе Эмирейтс. В общей сложности у него 42 гола на домашней арене "канониров", что уступает лишь 46 голам Робина ван Перси.

- Астон Вилла победила Арсенал в трех последних матчах АПЛ — столько же им удалось это сделать за предыдущие 36 матчей (3 победы, 9 ничьих, 24 поражения). В последний раз бирмингемцы выиграли четыре матча подряд у "канониров" в сентябре 1962 года.

- Олли Уоткинс забил Арсеналу три из четырех голов Астон Виллы в Премьер-лиге в прошлом сезоне, пробив всего пять раз в створ ворот клуба из Северного Лондона.