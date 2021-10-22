Испанский полузащитник может вернуться в Атлетико.
Сауль Ньигес, getty images
22 октября 2021, 19:27
Сауль Ньигес минувшим летом перебрался в Челси на правах арендного соглашения с опцией выкупа.
Как сообщает издание La Razon, лондонский клуб пока что не собирается выкупать испанского полузащитника.
В стане "пенсионеров" не впечатлены игрой Сауля Ньигеса, который отметился результативной передачей в шести матчах этого сезона.
Напомним, что ранее ситуацию с испанским полузащитником прокомментировал главный тренер Челси Томас Тухель.