Англия

Испанский полузащитник может вернуться в Атлетико.

Сауль Ньигес минувшим летом перебрался в Челси на правах арендного соглашения с опцией выкупа.

Как сообщает издание La Razon, лондонский клуб пока что не собирается выкупать испанского полузащитника.

В стане "пенсионеров" не впечатлены игрой Сауля Ньигеса, который отметился результативной передачей в шести матчах этого сезона.

Напомним, что ранее ситуацию с испанским полузащитником прокомментировал главный тренер Челси Томас Тухель.