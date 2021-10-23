Наставник Арсенала прокомментировал домашнюю победу над Астон Виллой.
микель артета, getty images
23 октября 2021, 08:12
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета высказался о победе своей команды над гостями из Астон Виллы.
"Доволен тем, как мы начали, нашим темпом и тем, насколько мы доминировали. Мы верили, что сможем справиться с хорошей командой. Мы хотели добиться результата.
Наша команда атаковала очень агрессивно и выиграла все единоборства. Мы были разнообразны, наши атаки несли угрозу. Я горжусь командой, она сыграла очень хорошо.
Да, то, что вели 1:0 при множестве моментов – проблема. Второй гол оказался полезным. Мы заслужили гораздо большего. Астон Вилла – хорошая команда. Когда она немного владеет мячом на твоей половине, то может доставить проблем", – сказал Артета BBC.
После этой победы Арсенал как минимум на время поднялся на 9 место, имея в своем активе 14 очков.