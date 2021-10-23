Англия

Египетский нападающий прокомментировал ситуацию вокруг своего контракта.

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал ситуацию вокруг продления своего контракта с английским клубом.

Футболист считает, что теперь судьба соглашения находится не в его руках.

"Это сложно, я не хотел бы об этом распространяться. Мне было бы очень грустно, но.. давайте дождемся, что будет дальше.

Теперь это зависит от того, чего хочет клуб, а не от меня. Сейчас я не могу представить себя играющим против Ливерпуля. Я бы хотел играть здесь до конца карьеры. Однако повторюсь, судьба контракта находится не в моих руках", — считает Фараон.

Также футболист высказался о предстоящей игре с Манчестер Юнайтед.

"Это одна из величайших игр, особенно в Англии. Нам необходимо отдать все силы ради победы, быть крайне сосредоточенными", — приводит слова Салаха Sky Sports.

Действующий контракт Салаха с Ливерпулем рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в 11 игр Ливерпуля во всех турнирах, в которых он сумел отличиться 14 мячами и отдал 4 голевые передачи.

В 9-м туре Ливерпуль на выезде сыграет с Манчестер Юнайтед.

Матч состоится в воскресение, 24 октября в 18:30 по киевскому времени.