Египетский нападающий прокомментировал ситуацию вокруг своего контракта.
мохамед салах, getty images
23 октября 2021, 08:54
Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал ситуацию вокруг продления своего контракта с английским клубом.
Футболист считает, что теперь судьба соглашения находится не в его руках.
"Это сложно, я не хотел бы об этом распространяться. Мне было бы очень грустно, но.. давайте дождемся, что будет дальше.
Теперь это зависит от того, чего хочет клуб, а не от меня. Сейчас я не могу представить себя играющим против Ливерпуля. Я бы хотел играть здесь до конца карьеры. Однако повторюсь, судьба контракта находится не в моих руках", — считает Фараон.
Также футболист высказался о предстоящей игре с Манчестер Юнайтед.
"Это одна из величайших игр, особенно в Англии. Нам необходимо отдать все силы ради победы, быть крайне сосредоточенными", — приводит слова Салаха Sky Sports.
Действующий контракт Салаха с Ливерпулем рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне форвард принял участие в 11 игр Ливерпуля во всех турнирах, в которых он сумел отличиться 14 мячами и отдал 4 голевые передачи.
В 9-м туре Ливерпуль на выезде сыграет с Манчестер Юнайтед.
Матч состоится в воскресение, 24 октября в 18:30 по киевскому времени.