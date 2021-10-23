Англия

Англичанин прокомментировал результат в матче с "канарейками".

Полузащитник Челси Мейсон Маунт поделился своим мнением о матче с Норвичем (7:0), в котором он отличился тремя забитыми голами.

Для английского хавбека этот хэт-трик стал первым в футболке "синих".

"Это особенный день, не только для меня, но и для всей команды – счет на табло и наша игра.

Многие ребята забивали в этом сезоне. На этой неделе я говорил, что мне пора забивать, и это сегодня случилось. Мне повезло.

Мне сказали, что Гарет Саутгейт следил за мной. Отличный день для меня забить первые голы и отдать ассист.

Для нас важно сосредотачиваться на каждом матче и набирать очки. Мы хотим добиться больших успехов", – приводит слова Маунта BBC.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 11 поединков в составе лондонцев, забив 3 гола и совершив 2 ассиста.