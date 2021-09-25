Испания

Немецкий хавбек еще не появлялся на поле в нынешней кампании.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос восстановился после травмы и готов помочь своей команде в ближайшем матче, сообщает Marca.

По информации источника, 31-летний немец уже тренировался в общей группе, после того как пропустил весь старт сезона из-за лобалгии (синдром хронической боли в паху).

В ближайшем матче Реал на своем поле примет Вильярреал в рамках шестого тура испанской Ла Лиги. Игра состоится сегодня, 25 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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