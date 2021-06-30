Германия

В ближайшее время футболист сделает официальное заявление.

Полузащитник Реала Тони Кроос, вероятно, провел свой последний поединок за сборную Германии.

По информации источника, хавбек принял решение завершить карьеру в национальной команде и в ближайшее время объявит об этом официально.

Кроос выступал за Германию с 2010 года. В составе сборной он выиграл чемпионат мира 2014 года.

Вчера, 29 июня, немцы потерпели поражение от сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2020 и завершили свое выступление на турнире.

После данного поединка Кроос прокомментировал вылет своей национальной команды с чемпионата Европы.

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